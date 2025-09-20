Juliette Binoche exibe em San Sebastián filme que teve apoio de Robert Redford

A atriz francesa Juliette Binoche apresentou neste sábado (20) no Festival de San Sebastián seu primeiro filme como diretora, "In-I in Motion", um documentário incentivado pelo ator americano Robert Redford, falecido recentemente.

A obra, de duas horas e meia, revisita o processo de criação do espetáculo teatral de 2007 "In-I", encenado por Binoche e o coreógrafo britânico Akram Khan, que combinava interpretação e dança.

Redford, após assistir à peça em Nova York, insistiu para que ela transformasse a experiência em cinema. "Ainda estava com meu figurino quando ele entrou no camarim e disse várias vezes: 'Você tem que fazer esse filme'", contou Binoche em uma coletiva de imprensa.