Lens inflige primeira derrota ao Lille (3-0) no Francês

O Lens foi o primeiro time a vencer o Lille nesta temporada, neste sábado (20), pela quinta rodada da Ligue 1, em que o Rennes sofreu um empate no último minuto fora de casa contra o vizinho Nantes.

Sob a chuva torrencial no Stade Bollaert, os 'Dogos' desperdiçaram a oportunidade oferecida pelo "Derby du Nord" francês de assumir a liderança à frente do PSG, que visita o Olympique de Marselha no domingo.

Com Olivier Giroud como capitão, o Lille decepcionou e sucumbiu à intensidade do time da casa, para quem Wesley Saïd (28'), Florian Thauvin (43') e Rayan Fofana (52') marcaram os gols da vitória.