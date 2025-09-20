Líder Liverpool vence Everton (2-1) e mantém campanha 100% na Premier League

Em um duelo acirrado, o treinador optou por deixar seus dois reforços, Florian Wirtz e Alexander Isak, no banco. O primeiro ainda não se adaptou à intensidade da Premier League, e o segundo está sem ritmo.

Em seu lugar, Hugo Ekitiké, que também chegou nesta temporada, teve uma atuação completa na posição de camisa 9, com excelente envolvimento defensivo, bastante movimentação ofensiva e o segundo gol do Liverpool.

O holandês Ryan Gravenberch lhe deu um passe preciso, que ele dominou e finalizou por entre as pernas do goleiro Jordan Pickford (29'). Foi seu terceiro gol no campeonato inglês.

Gravenberch, um dos jogadores-chave neste início da temporada dos 'Reds', abriu o placar com um toque sutil, mas brilhante, finalizando um cruzamento perfeito de Mohamed Salah por cima da defesa (11').

No segundo tempo, no gol do Everton, a defesa do Liverpool cedeu espaço e permitiu uma bela jogada ofensiva: Jack Grealish avançou pela direita e cruzou, Iliman Ndiaye deu assistência para Gueye, que chutou forte (58').

Com 15 pontos, o Liverpool tem seis de vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, o Arsenal (2º), que recebe o Manchester City (8º, 6 pontos) no domingo.