Verstappen conquista pole do GP do Azerbaijão; Bortoleto larga em 13º

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 após uma classificação marcada por seis interrupções no circuito de rua de Baku, neste sábado (20).
O tetracampeão mundial superou o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) após o caos, enquanto as McLarens do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri largarão em sétimo e nono lugar no grid, respectivamente.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai iniciar a corrida da 13ª posição.
nb/pm/aam
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.