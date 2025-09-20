Mourinho comemora sua volta ao Benfica com vitória sobre o AVS (3-0)

José Mourinho iniciou a sua segunda passagem pelo Benfica com uma vitória tranquila por 3 a 0, neste sábado (20), na visita ao AVS, em Vila das Aves.

Heorhiy Sudakov abriu o placar para os visitantes no final do primeiro tempo, e o atacante grego Vangelis Pavlidis aumentou de pênalti antes dos 15 minutos.

Franjo Ivanovic marcou o terceiro gol do Benfica, garantindo um triunfo que o leva para a segunda posição na tabela, cinco pontos atrás do líder Porto, que disputou um jogo a menos.