Ofensiva israelense em Gaza deixa centenas de milhares de palestinos sem opções de fuga

Israel intensificou a grande ofensiva terrestre para tomar o maior centro urbano do território, apesar dos temores e da inquietação expressados pela comunidade internacional, que teme pela população local e pelo destino dos reféns israelenses.

O doutor Salmiya não é o único que enfrenta a morte de parentes. Um jornalista da AFP viu ambulâncias com sirenes chegando ao complexo hospitalar, transportando mais corpos de pessoas mortas nos bombardeios israelenses.

A Defesa Civil de Gaza - que opera sob a autoridade do governo do movimento islamista Hamas - relatou que pelo menos 20 pessoas morreram neste sábado nos ataques à Cidade de Gaza.

Centenas de milhares de palestinos fugiram, mas outros permanecem bloqueados, exaustos demais para caminhar ou sem dinheiro para pagar as quantias elevadas necessárias para escapar em algum veículo.

Mohamed Nasar, de 38 anos, da área de Tal al Hawa na Cidade de Gaza, é um dos palestinos que permanece na cidade apesar de temer por sua esposa e suas três filhas. Segundo ele, faltam força e dinheiro para migrar: "Vamos esperar até o último momento", afirmou.

O Exército israelense não respondeu imediatamente às solicitações de comentários da AFP sobre o balanço total de mortos, nem aos relatos sobre a morte dos familiares do doutor Salmiya.