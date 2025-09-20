Procurador federal é 'demitido após pressão para acusar rivais de Trump

"Hoje, retirei a nomeação de Erik Siebert como procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia, quando fui informado de que ele recebeu o apoio INCOMUMENTE FORTE de dois senadores democratas absolutamente terríveis, senadores democratas canalhas, do Grande Estado da Virgínia", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Ele não renunciou, eu o demiti", acrescentou na madrugada de sábado em sua plataforma.

Algumas horas antes, em uma conversa com jornalistas no Salão Oval, Trump havia declarado: "Eu quero ele fora".

O procurador federal havia indicado recentemente ao Departamento de Justiça que era contrário a indiciar Comey por acusações de mentir ao Congresso.

Siebert também considerou que não havia evidências suficientes para apresentar acusações contra a procuradora Letitia James por suspeita de fraude hipotecária, afirmaram fontes próximas ao caso ao jornal The Washington Post.

O ex-diretor do FBI foi destituído abruptamente em 2017, quando investigava possíveis interferências russas na campanha eleitoral de Trump durante as eleições de 2016 e se tornou um crítico ferrenho do republicano.