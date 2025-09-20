Sete civis mortos no norte da Síria em bombardeio do Exército, diz ONG

Depois que uma coalizão de islamistas derrubou o dirigente sírio Bashar al Assad no fim do ano passado, as novas autoridades e as FDS acordaram em março um pacto para integrar as instituições civis e militares da administração curda ao governo central.

No entanto, as diferenças entre ambas as partes atrasaram sua aplicação, e os curdos exigiram uma descentralização que Damasco rejeitou.

A região de Deir Hafer se encontra na linha de frente entre o Exército sírio e as FDS, e nela ocorrem confrontos periódicos, disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

O responsável pela ONG, que neste sábado informou sobre "confrontos armados com drones e armas pesadas" na região, afirmou que este é o pior saldo de vítimas fatais dos últimos meses no norte da Síria.

As FDS, apoiadas pelos Estados Unidos, afirmaram em um comunicado que "facções pró-turcas afiliadas ao governo de Damasco" realizaram ataques "deliberadamente dirigidos contra residências civis".

Também confirmaram a morte de sete civis, entre eles duas crianças.