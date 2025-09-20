Trump publica novo vídeo de ataque contra suposta lancha do narcotráfico

Trump afirmou que os serviços de inteligência americanos confirmaram que a lancha transportava narcóticos "ao longo de uma conhecida rota do tráfico de drogas, indo envenenar os americanos".

A publicação inclui um vídeo que mostra uma lancha sob a mira de algum tipo de arma. Poucos segundos depois, a embarcação explode ao ser atingida.

"O ataque matou três homens narcoterroristas a bordo da embarcação, que se encontrava em águas internacionais. Nenhum integrante das forças americanas ficou ferido neste ataque", assegurou Trump.

O presidente havia informado anteriormente que Estados Unidos "eliminaram" três embarcações e 14 pessoas como parte de sua ofensiva, mas seu governo só havia publicado vídeos de dois ataques.

Não ficou claro de imediato se o ataque reportado nesta sexta é o terceiro desses três ou um novo, que seria o quarto.

O destacamento militar de Washington — oito navios de guerra e um submarino a propulsão nuclear no Caribe Sul, em frente ao litoral da Venezuela, e dez aviões de combate em Porto Rico — despertou temores na América Latina de que os Estados Unidos estejam planejando atacar a Venezuela.