Verstappen leva pole do GP do Azerbaijão em classificação caótica; Bortoleto larga em 13º

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 após uma classificação marcada por seis interrupções no circuito de rua de Baku, neste sábado (20). 

O tetracampeão mundial superou o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) após o caos, enquanto as McLarens do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri largarão em sétimo e nono lugar no grid, respectivamente.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai iniciar a corrida da 13ª posição.

"Uma sessão classificatória muito longa. Foi muito difícil acertar as voltas. As bandeiras vermelhas deixam você sem pneus, mas estou muito feliz com o andamento do fim de semana até agora", analisou Verstappen, vencedor do GP da Itália em Monza há duas semanas. 

"Estamos melhorando desde Monza. Quero fazer uma boa largada; é uma corrida longa e teremos que cuidar dos pneus", acrescentou o holandês, que venceu três corridas este ano, mas está muito atrás da dupla da McLaren na classificação.

- Recorde de bandeiras vermelhas -

A classificação foi interrompida em seis ocasiões devido a acidentes. 

A disputa pela pole position normalmente dura uma hora, mas desta vez durou quase duas devido ao tempo necessário para evacuar os carros acidentados, recolher os destroços espalhados pela pista e reparar as muretas de proteção.

Foram três bandeiras vermelhas só no Q1, a primeira parte da classificação, após acidentes envolvendo o tailandês Alexander Albon (Williams), o alemão Nico Hülkenberg (Sauber), e o argentino Franco Colapinto (Alpine). 

Em seguida, houve uma interrupção no Q2 com a saída do britânico Oliver Bearman (Haas) e, finalmente, dois incidentes no Q3 com acidentes violentos envolvendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), e Piastri, líder do Mundial de Pilotos. 

Ao final desse caos, Verstappen impôs sua experiência, à frente de dois inesperados perseguidores: Sainz e Lawson.

"Estou muito feliz. Acertamos os pneus na hora certa. Estávamos naquele momento em que os carros 'top' podiam nos tirar quatro ou cinco décimos, mas só o Max conseguiu", disse Sainz.

- Norris desperdiça chance -

"Nem me lembro do que aconteceu. Foi tanta coisa... Muito obrigado à equipe, mas amanhã é o grande dia", disse Lawson, que conquistou o melhor resultado de sua carreira.

Norris não aproveitou a oportunidade que Piastri lhe concedeu, obtendo apenas o sétimo lugar após cometer um erro em sua única volta rápida do Q3.

Portanto, o britânico vai largar apenas duas posições à frente de seu companheiro de equipe, que tem 31 pontos de vantagem sobre ele na liderança da classificação do campeonato.

O Grande Prêmio do Azerbaijão, cuja manutenção no calendário da F1 até 2030 foi anunciada neste sábado, termina no domingo com a corrida que está marcada para as 8h00 (horário de Brasília).

--- Grid de largada do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

2ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

3ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

4ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

5ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

7ª fila:

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

9ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

