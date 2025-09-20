Verstappen leva pole do GP do Azerbaijão em classificação caótica; Bortoleto larga em 13º

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 após uma classificação marcada por seis interrupções no circuito de rua de Baku, neste sábado (20).
O tetracampeão mundial superou o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) após o caos, enquanto as McLarens do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri largarão em sétimo e nono lugar no grid, respectivamente.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai iniciar a corrida da 13ª posição.
"Uma sessão classificatória muito longa. Foi muito difícil acertar as voltas. As bandeiras vermelhas deixam você sem pneus, mas estou muito feliz com o andamento do fim de semana até agora", analisou Verstappen, vencedor do GP da Itália em Monza há duas semanas.
"Estamos melhorando desde Monza. Quero fazer uma boa largada; é uma corrida longa e teremos que cuidar dos pneus", acrescentou o holandês, que venceu três corridas este ano, mas está muito atrás da dupla da McLaren na classificação.
- Recorde de bandeiras vermelhas -
A classificação foi interrompida em seis ocasiões devido a acidentes.
A disputa pela pole position normalmente dura uma hora, mas desta vez durou quase duas devido ao tempo necessário para evacuar os carros acidentados, recolher os destroços espalhados pela pista e reparar as muretas de proteção.
Foram três bandeiras vermelhas só no Q1, a primeira parte da classificação, após acidentes envolvendo o tailandês Alexander Albon (Williams), o alemão Nico Hülkenberg (Sauber), e o argentino Franco Colapinto (Alpine).
Em seguida, houve uma interrupção no Q2 com a saída do britânico Oliver Bearman (Haas) e, finalmente, dois incidentes no Q3 com acidentes violentos envolvendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), e Piastri, líder do Mundial de Pilotos.
Ao final desse caos, Verstappen impôs sua experiência, à frente de dois inesperados perseguidores: Sainz e Lawson.
"Estou muito feliz. Acertamos os pneus na hora certa. Estávamos naquele momento em que os carros 'top' podiam nos tirar quatro ou cinco décimos, mas só o Max conseguiu", disse Sainz.
- Norris desperdiça chance -
"Nem me lembro do que aconteceu. Foi tanta coisa... Muito obrigado à equipe, mas amanhã é o grande dia", disse Lawson, que conquistou o melhor resultado de sua carreira.
Norris não aproveitou a oportunidade que Piastri lhe concedeu, obtendo apenas o sétimo lugar após cometer um erro em sua única volta rápida do Q3.
Portanto, o britânico vai largar apenas duas posições à frente de seu companheiro de equipe, que tem 31 pontos de vantagem sobre ele na liderança da classificação do campeonato.
O Grande Prêmio do Azerbaijão, cuja manutenção no calendário da F1 até 2030 foi anunciada neste sábado, termina no domingo com a corrida que está marcada para as 8h00 (horário de Brasília).
--- Grid de largada do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1:
1ª fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
2ª fila:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3ª fila:
George Russell (GBR/Mercedes)
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
4ª fila:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
5ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6ª fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
7ª fila:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
8ª fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
9ª fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
10ª fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
