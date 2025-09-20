Zelensky anuncia reunião com Trump na próxima semana na ONU

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou que se reunirá com o presidente americano Donald Trump à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana, em um momento no qual o conflito entre Rússia e Ucrânia se intensifica.

A Rússia fez um de seus maiores ataques aéreos na madrugada de hoje, com o lançamento de 40 mísseis e 580 drones contra a Ucrânia, em uma ofensiva que matou pelo menos três pessoas e deixou dezenas de feridos, anunciou Zelensky.

Por sua vez, o Exército ucraniano lançou um ataque com drones e matou quatro pessoas na região russa de Samara, a 800 km da frente de batalha, afirmou o governador local nas redes sociais.