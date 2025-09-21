Aeroportos europeus se recuperam após ciberataque que provocou atrasos

O aeroporto de Dublin informou que esperava uma operação normal no restante do domingo.

No aeroporto de Bruxelas, afetado pelo ataque cibernético desde sexta-feira à noite, 45 voos foram cancelados, incluindo seis que foram desviados, de um total de 257, e os atrasos ficaram na faixa "de 30 a 90 minutos", segundo uma porta-voz.

Na manhã de domingo em Heathrow, "a grande maioria dos voos" continuou operando graças à colaboração com as companhias aéreas, segundo um comunicado.

Os aeroportos afetados pediram no sábado aos passageiros que entrassem em contato com as companhias aéreas e que chegassem com muita antecedência para embarcar em seus voos, porque precisaram recorrer a registros manuais em muitos casos.

"Fomos informados de uma perturbação de origem cibernética em nosso software MUSE em vários aeroportos", afirmou no sábado a empresa Collins Aerospace em uma breve declaração, acrescentando que o impacto "se limita ao check-in eletrônico dos clientes e às bagagens despachadas".

A empresa não revelou mais detalhes sobre as circunstâncias, nem a origem do incidente.