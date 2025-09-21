Aston Villa marca seu 1º gol no Inglês mas fica no empate com Sunderland (1-1)

O Aston Villa finalmente marcou um gol na Premier League, pela quinta rodada, mas não foi suficiente para derrotar o recém-promovido Sunderland (1-1), que ficou com um jogador a menos durante a maior parte da partida deste domingo (21).

O time de Birmingham havia marcado apenas uma vez nesta temporada, na terça-feira, na disputa de pênaltis contra o Brentford pela Copa da Liga (1-1, 4 a 2 nos pênaltis), após quatro jogos sem gols na Premier League.

Foi um zagueiro, o polonês Matty Cash, quem finalmente balançou as redes no campeonato inglês com um chute de longa distância (67').