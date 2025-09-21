Atlético de Madrid empata na visita ao Mallorca (1-1); Julián Álvarez perde pênalti

O Atlético de Madrid segue estagnado em LaLiga após empatar por 1 a 1 com o Mallorca em Son Moix, neste domingo (21), em partida da quinta rodada, na qual o atacante argentino Julián Álvarez perdeu um pênalti e o norueguês Alexander Sorloth foi expulso.

Desde o início do jogo, os 'colchoneros' esbarraram na grande atuação do goleiro Leo Román, que defendeu o pênalti cobrado por Álvarez (13') que o árbitro havia marcado ao ver um toque de mão de Antonio Raíllo após um chute de David Hancko.

A defesa providencial de Román, que adivinhou a trajetória, manteve o placar empatado durante boa parte do confronto.