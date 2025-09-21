Austrália reconhece o 'independente e soberano Estado da Palestina'

A Austrália "reconhece formalmente o independente e soberano Estado da Palestina", anunciou neste domingo o primeiro-ministro Anthony Albanese.

"Ao fazê-lo, a Austrália reconhece as aspirações legítimas e antigas do povo palestino de ter um Estado próprio", afirmou Albanese em um comunicado, pouco após anúncios similares do Reino Unido e do Canadá, uma medida que tenta aumentar a pressão sobre Israel para acabar com guerra em Gaza.

"O ato de reconhecimento de hoje reflete o compromisso de longa data da Austrália com uma solução de dois Estados, que sempre foi o único caminho para uma paz e segurança duradouras para os povos israelense e palestino", acrescentou Albanese.