Bola de Ouro 2025: entre a Champions de Dembélé e o talento de Yamal

De um lado, o título de maior prestígio no âmbito de clubes; do outro, virtuosismo e precocidade. O francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, e o prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, são os favoritos para levantar sua primeira Bola de Ouro nesta segunda-feira (22).

A nata do futebol mundial se reunirá no Théâtre du Châtelet, no centro de Paris, para o anúncio dos novos vencedores de um prêmio que por tanto tempo passou das mãos de Lionel Messi para Cristiano Ronaldo, e vice-versa, e que no ano passado ficou com dois espanhóis: Rodri e, na categoria feminina, Aitana Bonmatí.

Messi e CR7 dividiram um total de 13 prêmios da Bola de Ouro entre 2008 e 2023. O ano passado marcou o fim de uma era em que o capitão do Manchester City foi homenageado após liderar a Espanha rumo ao título da Eurocopa de 2024.