Canadá reconhece o Estado palestino

O Canadá reconhece o Estado da Palestina, anunciou neste domingo o primeiro-ministro Mark Carney, no momento em que aumenta a pressão dos países ocidentais sobre Israel para encarrar a guerra na Faixa de Gaza.

Reino Unido e Austrália anunciaram ao mesmo tempo o reconhecimento da Palestina, uma medida divulgada na véspera do início de uma Assembleia Geral da ONU na qual vários países devem adotar a mesma medida.

"O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece sua colaboração para construir a promessa de um futuro pacífico, tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel", afirmou Carney em um comunicado.