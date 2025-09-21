'Dolores' e os sonhos de três mulheres de São Paulo chegam a San Sebastián

Apesar de seu passado de vício em jogos de azar, Dolores (Carla Ribas) sonha em abrir seu cassino, o que a leva a vender sua casa para conseguir os recursos. Deborah, em conflito com a mãe, quer parte do dinheiro, enquanto Duda acredita que sua avó pagará pelo passaporte que lhe permitirá deixar o Brasil.

Os diretores queriam mostrar as três gerações: Dolores "que tem 65 anos, que viveu um Brasil de redemocratização após uma ditadura militar", Deborah, "que viveu uma democracia mais estável e que sonha em ter uma família", e Duda, que "aos 20 anos vê como saída a mudança para os Estados Unidos", explica Maria Clara Escobar à AFP em San Sebastián.

"Com o que sonham? Com o que se relacionam?", pergunta Escobar, que também estava interessada em ver como as "três gerações diferentes vivem em comunidade".

- "Sonho e realidade são a mesma coisa" -

O filme, que começou a ser escrito pelo falecido diretor Chico Teixeira e foi finalizado por Escobar e Gomes, permite mostrar dois mundos: o primeiro "o dos arredores das prisões, o universo que existe no dia das visitas, com esta cadeia de mulheres se ajudando e trabalhando com solidariedade umas com as outras", disse Gomes.

"E depois o mundo dos cassinos, que no Brasil são clandestinos", acrescenta.