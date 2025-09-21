Domingo de protestos contra imunidade parlamentar e possível anistia a Bolsonaro

"Não podemos admitir que isso se estabeleça em nosso país", acrescentou a ambientalista, de 34 anos. Ao grito de "Sem anistia", os manifestantes se reuniram na Esplanada dos Ministérios e depois pretendiam caminhar até o o Congresso.

Alguns vestiam camisas vermelhas do Partido dos Trabalhadores, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outros se cobriam com a bandeira do Brasil, emblema dos apoiadores de Bolsonaro.

Na terça-feira, a Câmara dos Deputados, de maioria conservadora, aprovou a proposta de emenda constitucional conhecida como PEC da Blindagem, que exige que o Congresso autorize por meio de voto secreto qualquer acusação penal contra deputados e senadores.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos - PB), defendeu o projeto como uma proteção contra abusos judiciais.

A medida provocou a ira de artistas brasileiros e de cidadãos nas redes sociais. A estrela do funk Anitta pediu a seus 63 milhões de seguidores no Instagram que imaginassem "ser assassinados e que seu assassino não possa ser processado sem autorização de seus colegas".

- Governo Lula contra a PEC -

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, advertiu que, caso o projeto seja aprovado, "o crime organizado poderia se infiltrar no Parlamento" em entrevista ao jornal O Globo.