Itália vence EUA e conquista sua sexta Billie Jean King Cup

Finalista pelo terceiro ano consecutivo, a Itália superou os Estados Unidos e confirmou seu domínio na competição.

Transbordando de alegria ao final da partida, cercada por suas entusiasmadas companheiras de equipe, Paolini falou de uma "semana terrível" em Shenzhen, onde a Copa BJK foi realizada pela primeira vez depois de ter sido disputada no ano passado em Málaga, no sul da Espanha.

Com este triunfo, a Itália privou os Estados Unidos do seu 19º troféu.

Sem a número três do mundo, Coco Gauff, e a vencedora do Aberto da Austrália, Madison Keys (6ª), a equipe dos EUA de Lindsay Davenport sai de mãos vazias novamente, sem ganhar o troféu desde 2017.

Nas semifinais, as americanas haviam derrotado o Reino Unido por 2 a 0, enquanto as italianas eliminaram as ucranianas no jogo decisivo de duplas (2 a 1).

Italianas e americanas se enfrentaram 15 vezes desde a criação da Fed Cup em 1963.