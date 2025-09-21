Maduro rejeita acusações de tráfico de drogas e convida Trump para diálogo

Mas na carta, o mandatário venezuelano afirma que as acusações sobre "vínculos com máfias e quadrilhas do narcotráfico" são "absolutamente falsas".

"É a pior das fake news já lançadas contra nosso país para justificar uma escalada rumo a um conflito armado que causaria um dano catastrófico a todo o continente", diz Maduro no texto em que convida Trump a "preservar a paz com diálogo e entendimento em todo o hemisfério".

O presidente afirmou que a Venezuela é um território "livre de produção de drogas" e que apenas 5% da droga produzida na vizinha Colômbia tenta ser transportada pelo território venezuelano.

"Um dado muito relevante é que este ano já neutralizamos e destruímos mais de 70% desse pequeno percentual que tenta cruzar por essa extensa fronteira, de mais de 2.200 quilômetros que temos com a Colômbia", disse.

Maduro manifestou a Trump seu desejo de poder "juntos derrotar essas fake news que enchem de ruído uma relação que deve ser histórica e pacífica".

"Estes e outros temas sempre estarão abertos para uma conversa direta e franca com seu enviado especial Rick Grenell, para superar os ruídos midiáticos e as fake news", acrescentou.