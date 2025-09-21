Martinelli marca nos acréscimos e Arsenal empata com Manchester City (1-1)

O City do técnico Pep Guardiola tentou diminuir o ritmo do jogo ao máximo após abrir o placar por meio de Haaland, que superou o goleiro espanhol David Raya com o pé direito.

Foi o sexto gol do camisa 9 em cinco jogos da Premier League, e o quarto em uma semana, após os dois gols contra o Manchester United (3 a 0) e o tento marcado contra o Napoli na Liga dos Campeões (2 a 0).

O Arsenal, vindo de uma vitória na Liga dos Campeões contra o Athletic Bilbao em San Mamés, viu muitas de suas tentativas frustradas pelo italiano Gianluigi Donnarumma.

O ex-goleiro do PSG brilhou em saídas com os punhos após um escanteio cobrado por Declan Rice (41') e num cruzamento de Noni Madueke (44'). No segundo tempo ele defendeu um chute potente de Eberechi Eze (50').

Mas o italiano nada pôde fazer nos acréscimos com um magnífico chute por cobertura de Martinelli (90'+3).

Graças aos seus 'finishers' (finalizadores), como o técnico Mikel Arteta chamava seus reservas, o Arsenal evitou a segunda derrota nesta temporada, três semanas após a derrota por 1 a 0 para o Liverpool.