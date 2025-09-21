Monaco vence Metz (5-2) com 2 gols de Fati e assume vice-liderança provisória do Francês

Aos 28 minutos, o japonês Takumi Minamino cruzou rasteiro para Mika Biereth, que livre na segunda trave, empatou para os monegascos.

E então Ansu Fati entrou no intervalo, fazendo a diferença. Ele balançou a rede logo no início da segunda etapa (46'): 2 a 1 para o Monaco.

Para a surpresa geral, o Metz reagiu de novo. Ao tentar se livrar de um adversário, Minamino inexplicavelmente cometeu falta no lateral-esquerdo do Metz, Koffi Kouao, em sua própria área. Após consultar o VAR, a árbitra Stéphanie Frappart marcou pênalti (65'), que Hein, converteu de pé esquerdo.

Mas Fati voltou a brilhar para fazer 3 a 2, de cabeça, já na reta final (83') salvando o time do Principado.

Kouao ainda marcou contra pouco depois, desviando para a própria meta um escanteio (86'), e o atacante George Ilenikhena, que havia começado no banco, fechou o placar nos acréscimos (90'+3).

O Monaco, comandado pelo técnico austríaco Adi Hütter, está na segunda colocação com os mesmos 12 pontos dos líderes PSG e Lyon, embora os parisienses tenham um jogo a menos, o duelo contra o Olympique de Marselha, que foi adiado neste domingo devido a tempestades.