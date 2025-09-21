Olympique de Marselha-PSG é adiado para segunda-feira devido a tempestades

O evento em que haverá a entrega do troféu individual mais importante está marcado para segunda-feira, em Paris, no mesmo horário, com oito jogadores atuais do PSG indicados (além de Gianluigi Donnarumma, agora no Manchester City).

O OM-PSG estava programado para ser disputado no estádio Vélodrome, com capacidade para 65.000 pessoas.

A região de Bouches-du-Rhône está em alerta laranja devido a chuva, inundações e tempestades.

Segundo o prefeito, havia vários riscos: espectadores levando seus carros, "multidões se movimentando antes da partida" e "risco de tempestades para espectadores e jogadores" durante o jogo.

Contactada pela AFP, a Liga Profissional de Futebol (LFP), responsável por definir uma nova data para a partida, não estava disponível.

Bouches-du-Rhône, juntamente com outros cinco departamentos, foi colocada em alerta laranja por "chuva e inundações", de acordo com a Météo-France.