Pelo menos 18 feridos em dia violento de protesto contra o governo no Peru

Para este domingo está convocada uma nova jornada de mobilizações.

As manifestações vêm aumentando nos últimos seis meses, devido à onda de extorsões e assassinatos do crime organizado, à corrupção percebida pelos cidadãos no setor público e ao desprestígio do executivo e do congresso, segundo os estudos de opinião mais recentes.

Nesta semana, o legislativo, de maioria conservadora e aliado de Boluarte, aprovou uma reforma previdenciária que, segundo os jovens, os obriga a contribuir para fundos privados em meio a uma informalidade que supera 70%, de acordo com estatísticas oficiais.

O protesto de sábado foi o mais violento em meio ao crescente descontentamento social. A polícia inicialmente reportou três uniformizados feridos, mas neste domingo elevou para 12 o número de agentes lesionados.

"Entre eles, uma mulher policial com lesões consideráveis e outro agente com diagnóstico de policontusão (...), que permanecem sob observação hospitalar", afirmou a polícia em comunicado neste domingo.

- "Vergonha" -

Segundo a autoridade, cerca de 450 manifestantes participaram dos distúrbios, nos quais também houve danos ao espaço público.