Polícia do Paquistão encontra corpos de três mulheres trans em estrada de Karachi

A polícia paquistanesa encontrou neste domingo (21) os corpos, "com várias marcas de tiros", de três mulheres trans à beira de uma estrada, em um país onde a violência contra esta comunidade é frequente.
A informação foi divulgada pelo chefe de polícia de Karachi, Javed Ahmed Abro, responsável pela polícia de Karachi.
"Estamos confirmando as identidades. Ainda é muito cedo para determinar a motivação dos assassinatos", disse o policial.
Os corpos foram encontrados pouco depois da meia-noite de domingo no bairro de Memon Goth, em Karachi.
O ministro chefe da província de Sindh ordenou à polícia "prender imediatamente os assassinos".
"As pessoas transgênero constituem um segmento vulnerável da sociedade. Todos devemos demonstrar dignidade e respeito", acrescentou em um comunicado.
A Anistia Internacional denuncia um aumento preocupante da violência contra as pessoas transgênero no Paquistão.
zz/dth/mab/pc/fp
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.