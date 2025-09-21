Polícia do Paquistão encontra corpos de três mulheres trans em estrada de Karachi

A polícia paquistanesa encontrou neste domingo (21) os corpos, "com várias marcas de tiros", de três mulheres trans à beira de uma estrada, em um país onde a violência contra esta comunidade é frequente.

A informação foi divulgada pelo chefe de polícia de Karachi, Javed Ahmed Abro, responsável pela polícia de Karachi.

"Estamos confirmando as identidades. Ainda é muito cedo para determinar a motivação dos assassinatos", disse o policial.