População de Gaza celebra reconhecimento do Estado palestino como 'vitória moral'

O reconhecimento de um Estado palestino neste domingo (21) por parte do Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal gerou esperança na população de Gaza, apesar do sofrimento da guerra, mas em Israel a decisão simbólica provocou ira e preocupação.

Para Salwa Mansur, de 35 anos, natural de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e deslocada para Al Mawasi, o reconhecimento "demonstra que o mundo finalmente começa a ouvir nossa voz, e isso, por si só, é uma vitória moral".

"Pode ser o começo de algo maior", afirmou à AFP.