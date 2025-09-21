Portugal reconhece o Estado palestino, anuncia ministro das Relações Exteriores

Portugal reconhece o Estado palestino, anunciou neste domingo (21) o ministro das Relações Exteriores Paulo Rangel, depois de potências como o Reino Unido, o Canadá e a Austrália darem o mesmo passo simbólico durante o dia.

"O reconhecimento do Estado da Palestina é, portanto, o cumprimento de uma política fundamental, coerente e amplamente consensual", declarou Rangel a jornalistas em Nova York antes da Assembleia Geral da ONU, que começa na segunda-feira.

"Portugal defende a solução de dois Estados como o único caminho para uma paz justa e duradoura, que promova a convivência e as relações pacíficas entre Israel e Palestina", acrescentou.