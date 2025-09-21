República Dominicana reporta ataque dos EUA a embarcação com drogas na sua costa

Os Estados Unidos mobilizaram há quase um mês oito navios de guerra no Caribe com o argumento de combater o narcotráfico e anunciaram que destruíram pelo menos três embarcações que supostamente transportavam drogas em águas próximas à Venezuela, em ataques que deixaram ao menos 14 mortos.

Washington acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar cartéis de drogas e oferece 50 milhões de dólares (cerca de 275 milhões de reais) por sua captura. Caracas nega as acusações.

Trump publicou na sexta-feira em sua conta na rede Truth Social um vídeo mostrando o ataque militar americano contra uma suposta lancha do narcotráfico, sem detalhar quando ocorreu o ataque nem a origem da embarcação.

O presidente americano apenas afirmou que ocorreu na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos, que inclui América Central, América do Sul e Caribe.

No entanto, uma fonte ligada ao caso disse à AFP que "sem dúvida" a embarcação atacada havia saído da Venezuela.

"Esses pacotes que eu vi, essas cores, não eram como os da Colômbia, porque os da Colômbia são diferentes. É um saco com uma faixa. Estes - os destruídos - têm muitas faixas", afirmou a fonte.