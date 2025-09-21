Swiatek sofre contra Alexandrova mas vence Torneio de Seul

A tenista polonesa Iga Swiatek se recuperou de um início desastroso para vencer o Aberto de Seul neste domingo (21), derrotando a russa Ekaterina Alexandrova por 1-6, 7-6 (7/3) e 7-5.

A número dois do mundo perdeu o primeiro set após uma atuação repleta de erros, bem diferente de seu desempenho dominante ao longo desta semana na capital sul-coreana.

A número 11 do mundo, Alexandrova, chegou a ficar a dois pontos de conquistar o título, mas Swiatek reagiu e empatou a partida no tie-break antes de encontrar seu ritmo no terceiro set.