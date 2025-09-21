Três questões sobre reconhecimento de um Estado Palestino

Segundo uma contagem feita pela AFP, ao menos 145 dos 193 países que integram as Nações Unidas reconhecem o Estado palestino, embora não tenha sido possível confirmar recentemente a posição de três nações africanas.

A essa lista somaram-se neste domingo o Reino Unido e o Canadá, os primeiros países do G7 a dar esse passo. A Austrália e Portugal também reconheceram o Estado palestino.

A França ? que é membro do Conselho de Segurança da ONU ? copresidirá uma cúpula junto com a Arábia Saudita à margem da Assembleia Geral da ONU, onde será discutido o futuro da solução de dois Estados na região do conflito.

Nessa ocasião, países como Bélgica, Luxemburgo, Malta e Finlândia, entre outros, podem se juntar a esse movimento.

A Rússia, todos os países árabes, quase todos os da África e da América Latina, e a grande maioria dos Estados asiáticos, incluindo Índia e China, já fazem parte do grupo de apoiadores.

A Argélia foi o primeiro país, em 15 de novembro de 1988, a reconhecer o Estado palestino, logo após sua autoproclamação em Argel pelo líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat.