Trump lidera homenagem ao ativista conservador Kirk

O assassinato do líder conservador, fundador do grupo de direita Turning Point USA, aprofundou ainda mais as acirradas divisões políticas nos Estados Unidos.

As autoridades afirmam que o suposto atirador, de 22 anos, citou como motivo de seu crime o "ódio" que, segundo ele, era estimulado por Kirk, que era um crítico ferrenho das pessoas transgênero, dos muçulmanos e de outros grupos.

Kirk utilizava seus milhões de seguidores nas redes sociais, a enorme audiência de seu podcast e suas aparições em universidades para promover Trump entre os jovens e defender uma ideologia política nacionalista e cristã.

Mesmo antes da identificação e detenção do suspeito, Trump chamou Kirk de "mártir da verdade e da liberdade" e atribuiu o assassinato à retórica da "esquerda radical".

No sábado, centenas de pessoas depositaram flores, bandeiras americanas e balões vermelhos, brancos e azuis diante da sede da Turning Point USA, em Phoenix.

A calçada estava repleta de homenagens a Kirk, representadas em fotos com o lema "Fé, Família, Liberdade".