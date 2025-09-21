Assine UOL
Verstappen vence GP do Azerbaijão; Piastri abandona e Bortoleto é 11º

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu com autoridade o Grande Prêmio do Azerbaijão de F1, a 17ª etapa da temporada de 24 corridas, enquanto o líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta neste domingo (21), em Baku. 

Nas ruas da capital azerbaijana, com fortes ventos, o tetracampeão mundial terminou à frente do britânico George Russell (Mercedes) e do espanhol Carlos Sainz (Williams). 

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que havia largado na 13ª posição, terminou em 11º.

Apenas em nono lugar no grid após uma saída da pista na classificação de sábado, Piastri praticamente parou na largada e se viu no fundo do grid, antes de travar as rodas ao freiar na Curva 5 e bater no muro de proteção. 

Seu companheiro de equipe Lando Norris (McLaren), segundo colocado no campeonato, não aproveitou a oportunidade para reduzir significativamente a diferença, terminando apenas em sexto. 

O britânico marcou seis pontos e ainda tem uma desvantagem de 25 pontos em relação ao australiano, faltando sete corridas para o fim da temporada. 

Este resultado medíocre da equipe também impediu a McLaren de garantir o título mundial de construtores, que já parecia próximo. 

Verstappen, que largou da pole position, implementou uma estratégia impecável sem cometer erros e, por fim, venceu com uma confortável vantagem de 14 segundos sobre Russell. 

O holandês, que já havia vencido em Monza há duas semanas, obteve sua 67ª vitória na carreira, a quarta da temporada. 

Com o abandono de Piastri, ele recuperou 25 pontos em relação ao australiano, mas ainda está 69 pontos atrás, uma diferença que parece muito difícil de superar entre agora e o final da temporada.

O italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) terminou em quarto, à frente do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que resistiu com brilho ao piloto japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) e Norris nas últimas voltas da corrida. 

O top 10 foi completado pelas Ferraris do britânico Lewis Hamilton e do monegasco Charles Leclerc, e pelo francês Isack Hadjar (Racing Bulls).

--- Classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) os 306,049 km em 1h 33:26.408

2. George Russell (GBR/Mercedes) a 14.609

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 19.199

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 21.760

5. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 33.290

6. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 33.808

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 34.227

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 36.310

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 36.774

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 38.982

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1:07.606

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1:08.262

13. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1:12.870

14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1:17.580

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1:18.707

16. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 1:20.237

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:36.392

18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

19. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 volta

Melhor volta da corrida: Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:43.388 na 50ª volta (média: 116,195 km/h)

Abandono:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes), acidente na 1ª volta

--- Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 pts

2. Lando Norris (GBR) 299

3. Max Verstappen (HOL) 255

4. George Russell (GBR) 212

5. Charles Leclerc (MON) 165

6. Lewis Hamilton (GBR) 121

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 78

8. Alexander Albon (THA) 70

9. Isack Hadjar (FRA) 39

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 31

13. Liam Lawson (NZL) 30

14. Fernando Alonso (ESP) 30

15. Esteban Ocon (FRA) 28

16. Pierre Gasly (FRA) 20

17. Yuki Tsunoda (JPN) 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

19. Oliver Bearman (GBR) 16

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

--- Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 623 pts

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull 272

5. Williams-Mercedes 101

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 62

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

© Agence France-Presse

