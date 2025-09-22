Aitana Bonmatí conquista Bola de Ouro pela terceira vez

"É a terceira vez consecutiva, não sei o que dizer... poderia ter sido qualquer uma de vocês. Se eu pudesse compartilhar, compartilharia. Foi um ano de grande qualidade", declarou a vencedora em seu discurso de agradecimento no palco do Théâtre du Châtelet, em Paris.

"Receber de Andrés Iniesta, um dos meus ídolos de quando eu era pequena, ao lado de Xavi, eu devo meu futebol a eles", acrescentou.

Bonmatí também destacou que este ano a cerimônia da Bola de Ouro apresenta os mesmos prêmios para as categorias masculina e feminina.

Prejudicada por meningite pouco antes do Campeonato Europeu do ano passado, a meio-campista de 27 anos, um verdadeiro pilar de 'La Roja', se recuperou e brilhou durante grande parte da competição, incluindo a final perdida para a Inglaterra.

Aitana é a primeira jogadora a ganhar a Bola de Ouro três vezes consecutivas.

iga/dam/aam/cb