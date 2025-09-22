EUA avalia lançar salva-vidas financeiro à Argentina de Milei, aliado de Trump

Os Estados Unidos "estão prontos para fazer tudo o necessário" para ajudar a Argentina, anunciou Bessent à rede X nesta segunda-feira.

"Estas opções podem incluir, mas não se limitam a linhas de intercâmbio, compras diretas de divisas e adquisições de dívida governamental denominada em dólares americanos", detalhou.

Milei agradeceu a Trump e Bessent pelo "apoio incondicional ao povo argentino".

Em relação ao montante de um eventual empréstimo, o chanceler argentino, Gerardo Werthein, disse à Radio Mitre que "tem havido muitas especulações, tem-se falado de 30 bilhões de dólares [aproximadamente R$ 160 bilhões] e isso é absolutamente errado (...) É verdade que estamos trabalhando, mas em uma cifra mais exígua".

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogiou o apoio de Bessent "na promoção de políticas sólidas de estabilização e crescimento em benefício do povo argentino".

Em abril, a Argentina assinou um acordo com o FMI de 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 113 bilhões, na cotação da época). O país é o maior devedor do organismo internacional, que em 2018 já lhe tinha repassado 56 bilhões de dólares (cerca de R$ 217 bilhões).