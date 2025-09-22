Canadá registra perda 'mais grave' de vida silvestre em décadas, diz estudo

A biodiversidade no Canadá caiu 10% nos últimos 50 anos e há centenas de espécies sob risco de extinção, afirmou o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês) em relatório nesta segunda-feira (22).

"Em média, cada grupo de espécies incluído ? aves, peixes, mamíferos, répteis e anfíbios ? está avançando na direção equivocada", disse o WWF em comunicado que acompanhou o relatório 'Living Planet 2025' para o Canadá.

Certas populações como as lontras-marinhas estão melhorando. Contudo, o grupo de conservação disse que 52% da população de todas as espécies estudadas para o relatório do Canadá está em declínio, incluindo a rara coruja-das-neves.