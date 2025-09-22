Centro Pompidou de Paris fecha para reformas durante cinco anos

"Estou um pouco triste porque é muito estranho pensar que, por pelo menos cinco anos, não voltaremos. É um lugar que eu amo, um lugar que meus filhos e minha neta de cinco anos também amam", disse Claudie Rocard-Laperrousaz, artista e fotógrafa de 65 anos, à AFP.

Sua coleção permanente fechou ao público em março, quando começaram a retirar as peças expostas, entre as quais estão obras de Francis Bacon, Frida Kahlo, Salvador Dalí e Marcel Duchamp, entre muitos outros.

As exposições temporárias permaneceram abertas, mas esta segunda-feira é a data limite para ver a última mostra, uma retrospectiva do artista alemão Wolfgang Tillmans.

O museu permanecerá aberto excepcionalmente até às 23h (18h em Brasília) com entrada gratuita e depois fechará suas portas até 2030. De 22 a 25 de outubro, no entanto, receberá um espetáculo musical e artístico em ocasião da semana de arte contemporânea de Paris.

Durante as reformas, suas coleções permanentes poderão ser vistas na França e em outros museus no exterior.

O fechamento também afetará as lojas e restaurantes da região, que dependem deste local icônico para atrair clientes.