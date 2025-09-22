Supertufão com ventos de 215 km atinge Filipinas e segue para a China

O tufão avança para o sul da China, e as autoridades de Shenzhem, na província de Cantão, indicaram no WeChat de Gestão de Emerência da cidade que preveem evacuar 400.000 pessoas.

Outras cidades da província de Cantão anunciaram que as aulas, jornadas de trabalho e serviços de transporte foram cancelados devido ao tufão.

A empresa aérea de Hong Kong Cathay Pacific anunciou hoje que prevê cancelar mais de 500 voos pela chegada de Ragasa.

Uma porta-voz da companhia aérea disse que os voos com saída e destino ao Aeroporto Internacional de Hong Kong deixariam de operar a partir das 10h GMT (7h de Brasília), e que "será reaberto na quinta-feira!".

Em Taiwan, foram realizadas evacuações em pequena escala em áreas montanhosas perto de Pingtung, informou à AFP James Wu, um funcionário dos bombeiros locais.

"O que mais nos preocupa é que o dano pode ser semelhante ao causado pelo tufão Koinu há dois anos", acrescentou Wu em referência a uma tempestade que derrubou a rede elétrica e arrancou telhados na área.