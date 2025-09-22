China vira foco de minicúpula do clima em NY por novo plano para reduzir emissões

Estas devem estar prontas antes da principal reunião climática do ano, a COP30 em Belém, no Brasil, em novembro.

Embora a China represente quase 30% das emissões globais anuais de gases do efeito estufa, o gigante asiático tem-se posicionado cada vez mais como um impulsor nos diálogos climáticos internacionais e como uma superpotência em tecnologia verde.

Respalda também o processo da ONU sob os termos do Acordo de Paris, apesar da saída, pela segunda vez, de seu principal adversário geopolítico, os Estados Unidos.

"A China é um parceiro muito estável", disse à AFP a economista brasileira Ana Toni, diretora-executiva da COP30. "Esperamos que a China continue no caminho correto [...] e que outros atores façam o mesmo."

Espera-se que o primeiro-ministro chinês Li Qiang seja um dos oradores na minicúpula e apresente o novo plano.

O que a China definir como objetivo de redução de emissões para 2035 poderia determinar o sucesso ou o fracasso da meta do Acordo de Paris para limitar o aquecimento "muito abaixo" dos 2°C desde a era pré-industrial e, de preferência, para 1,5°C, um objetivo que Guterres disse à AFP na semana passada que poderia estar em risco de "colapsar".