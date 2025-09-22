Confronto entre presidiários deixa 14 mortos no Equador

Um confronto entre gangues rivais dentro de um presídio no sudoeste do Equador deixou 14 mortos, incluindo um guarda prisional, informou a polícia nesta segunda-feira (22).

Os presídios equatorianos se tornaram centros de operações de gangues do tráfico de drogas há vários anos, protagonistas de massacres que resultaram na morte de cerca de 500 detentos desde 2021.

Os confrontos na prisão na localidade de Machala também deixaram 14 feridos e levaram à fuga de um número desconhecido de detentos, informou um policial com o rosto coberto ao canal Ecuavisa. Ele foi posteriormente identificado pela instituição como coronel William Calle, comandante da área.