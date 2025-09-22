Donnarumma recebe Troféu Yashin de melhor goleiro da temporada

Em 2021, ele ergueu o troféu após ser eleito o melhor jogador da Eurocopa pela Itália, campeã europeia.

Em Paris, sua passagem de quatro anos terminou com o PSG conquistando o título histórico da Liga dos Campeões.

O goleiro foi um dos protagonistas da equipe, fazendo defesas decisivas, tanto na disputa por pênaltis contra o Liverpool, nas oitavas de final, quanto no jogo de volta da semifinal contra o Arsenal.

Regularmente criticado desde sua chegada ao PSG em 2021, tanto por suas saídas aéreas arriscadas quanto pela inconsistência de seu jogo com os pés, um setor crucial do esquema tático de Luis Enrique, Donnarumma parecia ter encerrado qualquer discussão em torno de sua titularidade.

Mas o Paris Saint-Germain decidiu contratar o françês Lucas Chevalier.

Depois de não conseguir chegar a um acordo de renovação com o clube parisiense, Donnarumma se transferiu para o Manchester City, onde vem tendo um bom desempenho neste início de temporada.