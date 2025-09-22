PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial de seu pai

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou nesta segunda-feira (22) que apresentou uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação devido às manobras para impulsionar sanções dos Estados Unidos para interferir no julgamento por golpismo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueredo, aliado da família Bolsonaro e também denunciado, "ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam", afirma a PGR em um comunicado.

O deputado licenciado, instalado nos Estados Unidos há meses, realiza um intenso lobby junto ao governo americano para que adote medidas contra as autoridades brasileiras por causa do processo contra seu pai, condenado em 11 de setembro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022.