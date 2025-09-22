Enviado dos EUA na ONU promete 'defender cada centímetro do território da Otan'

O novo enviado de Washington às Nações Unidas prometeu, nesta segunda-feira (22), "defender cada centímetro do território da Otan", durante uma reunião de emergência sobre a incursão de aviões de combate russos no espaço aéreo da Estônia, membro da aliança militar transatlântica.

A Otan enviou aeronaves após três caças russos violarem o espaço aéreo estoniano por 12 minutos na sexta-feira, o que gerou denúncias de uma nova provocação perigosa e a recusa de Moscou.

A Estônia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança em resposta à incursão russa, que chamou de "imprudência sem precedentes".