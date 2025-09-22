Eduardo Bolsonaro é denunciado por coação em processo judicial contra seu pai

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou nesta segunda-feira (22) que apresentou uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação devido às manobras para impulsionar sanções dos Estados Unidos para interferir no julgamento por golpismo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

Eduardo Bolsonaro, instalado há meses nos Estados Unidos, foi denunciado por ameaçar "as autoridades judiciais e de outros poderes" ao afirmar que conseguiria "de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim" desejado para seu pai, indicou a PGR.