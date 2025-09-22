Ex-dirigentes da Juventus são condenados por corrupção

Estas sentenças fecham definitivamente o processo judicial de um caso que fez a Juventus perder 10 pontos no Campeonato Italiano da temporada 2022/2023, o que impediu a equipe de se classificar para as copas europeias.

Entre 2019 e 2021, a Juve pagou em atraso certos salários de jogadores, sem ter informado devidamente às instituições.

Esta manipulação dos salários tinha como objetivo reduzir artificialmente os prejuízos nos balanços anuais durante a pandemia de covid-19.

"A decisão de pedir a ampliação da pena (...) sem nenhuma dúvida foi muito difícil de tomar", explicou Agnelli em sua conta na rede social X. Ele deixou o cargo de presidente em novembro de 2022.

"Depois de muita reflexão, estou convencido de que foi a escolha mais apropriada", acrescentou.

A Juventus, que por sua vez foi multada em 157 mil euros (R$ 987 mil na cotação atual), indicou em comunicado que "este acordo (não implicava) nenhuma admissão nem reconhecimento de responsabilidade".