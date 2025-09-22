França reconhece 'Estado da Palestina' em prol da 'paz' entre israelenses e palestinos

"A França reconhece hoje o Estado da Palestina" para favorecer a "paz entre o povo israelense e o povo palestino", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira (22), nas Nações Unidas, e assegurou que continuará a luta "existencial contra o antissemitismo".

"Chegou o momento da paz", afirmou Macron na sede da ONU em Nova York, durante uma conferência sobre a "solução de dois Estados", afirmando ser, assim, "fiel ao compromisso histórico" da França "no Oriente Médio".

"Recai sobre nós uma responsabilidade histórica. Devemos fazer tudo o que for possível para preservar a própria possibilidade de uma solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança", acrescentou.