Hamas divulga vídeo de refém israelense-alemão vivo

Também é possível ouvi-lo pedindo à sua família que continue protestando contra Netanyahu e seu governo para pressionar por sua libertação.

O vídeo também mostra um combatente do Hamas segurando uma pistola, igualmente vestido de preto, tocando o ombro de Ohel.

As imagens, divulgadas pelas Brigadas Ezzedin Al Qassam, mostram Ohel falando enquanto olha para uma tela de uma televisão na qual aparece Netanyahu. A AFP não conseguiu verificar imediatamente a veracidade do vídeo ou a data em que foi gravado.

O refém israelense-alemão ia iniciar seus estudos de música após retornar de uma viagem pela Ásia algumas semanas antes de ser sequestrado no festival de música Nova durante o ataque do Hamas.

O braço armado do grupo islamista divulgou um vídeo semelhante de Ohel em 5 de setembro, no qual ele era visto junto a outro refém, Guy Gilboa Dalal.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do movimento palestino, 47 continuam detidas em Gaza, sendo 25 declaradas mortas pelo Exército israelense.