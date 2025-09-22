Israel não participará de reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza

Israel não participará da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza programada para terça-feira (23) devido ao Ano Novo Judaico, declarou seu enviado à ONU.

Sendo um país diretamente afetado pelas deliberações do principal órgão de segurança da ONU, Israel foi convidado a participar do debate do Conselho sobre o conflito em Gaza, no contexto da semana de alto nível da ONU.

As tropas israelenses realizam uma importante ofensiva terrestre para controlar o maior centro urbano de Gaza.