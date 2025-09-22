Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jogador jovem

O atacante do Barcelona Lamine Yamal, na disputa pela Bola de Ouro, conquistou o Troféu Raymond Kopa de melhor jogador jovem da temporada 2024/2025 nesta segunda-feira (22), superando Désiré Doué, do PSG.

Yamal, de 18 anos, recebeu seu prêmio no palco do Théâtre du Châtelet, no coração de Paris, das mãos do ex-zagueiro francês Raphaël Varane.

"Muito obrigado à France Football pelo prêmio, obrigado ao meu clube, o Barcelona, à seleção nacional, à minha família. Não posso esquecer dos meus companheiros de equipe. Espero continuar trabalhando e ganhar muitos outros", disse o jovem atacante ao receber o prêmio.