Líder da Igreja da Unificação é detida na Coreia do Sul

A líder da Igreja da Unificação foi detida nesta terça-feira (23, data local) na Coreia do Sul por denúncias de suborno ligadas a uma ex-primeira-dama, incluindo presentes de luxo, informaram os promotores do caso.

"A Corte do Distrito Central de Seul emitiu a ordem [de prisão] ao considerar que existe risco de manipulação de provas", disse a Promotoria em comunicado.

Han Hak Ja, de 82 anos, foi interrogada na segunda-feira por seu suposto papel no suborno da ex-primeira-dama Kim Keon Hee e de um legislador, e a Promotoria pediu sua prisão no dia seguinte.